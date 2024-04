Pisa, D’Alessandro: “Palermo? Pochi pericoli, abbiamo meritato la vittoria”

"Sono arrivato ad un punto in cui sono contento se riesco ad aiutare la squadra". Così Marco D'Alessandro , intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Palermo , andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Arena Garibaldi". "Il rigore è stato un mio errore, sono stato ingenuo e lui è stato furbo a mettere il piede. E’ stato un errore che non dovevo fare e poteva compromettere il risultato. Difficilmente mi capita, ero un po’ stanco, ma non dev’essere una giustificazione. Fortunatamente oggi c’era Matteo che ha fatto una doppietta e l’ha risolta. E' da qualche settimana che sto bene, spero di aver risolto i miei problemi. Ho proprio voglia di dare un contributo a questa squadra e questa piazza. Qui sto molto bene e oggi col pubblico mi sono trovato splendidamente a mio agio", le sue parole.

"Il Palermo ha creato pericoli non in tante situazioni. Potevamo comunicare anche meglio in alcuni frangenti, nel secondo tempo forse siamo stati più bravi e l’abbiamo sistemata. Ci siamo portati dietro per tutta la stagione delle scorie. La situazione capitata per il gol di Di Francesco è quella che un po’ ha determinato la stagione. Rispetto ad altre partite però oggi hai dato una risposta al contrario. Oggi ci prendiamo quello che ci siamo meritati. Beruatto è stato bravissimo a darmi quel pallone, ci abbiamo creduto e son felice che abbia dato forza alla squadra. Non abbiamo ancora parlato del mio eventuale riscatto. Ciò che posso dire è che mi trovo benissimo, sto bene. Ti garantisco che oggi giocare con uno stadio così può fare la differenza. Il mio obiettivo da qui alla fine è dare un mio contributo fino alla fine. Mi piacerebbe star qui. Questo è il mio obiettivo personale. Con la squadra invece faremo i conti a fine stagione". ha concluso l'attaccante esterno del Pisa.