Serie B: Como ok, perdono Parma e Venezia. Il Catanzaro supera il Palermo

Il Palermo cade in dieci in casa del Pisa, vince anche il Brescia: risultati e classifica.

Dopo l'1-1 maturato nel lunch-match tra Modena e Bari, sono sette le sfide andate in scena questo pomeriggio alle ore 15:00, valevoli per la trentunesima giornata del campionato di Serie B. Di seguito risultati, marcatori e la classifica aggiornata, in attesa delle sfide Cremonese-Feralpisalò e Sampdoria-Ternana: