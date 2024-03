Gazzetta: “Parma, la A è sicuro. Palermo e Lecco, chi prende la stecca…”

La Rosea: "Ci aspetta un pomeriggio di passione: la beneficienza sarà vietata e il divertimento assicurato".

Mediagol ⚽️ 10 marzo - 10:00

"È un Parma da 10 e lode. Pecchia vince pure nel giorno di riposo perché in attesa di Venezia-Bari resta a +10 sul Como (per ora 3° in classifica) mettendo in ghiaccio di fatto la promozione diretta". Così Davide Tondi, attraverso le colonne dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", dopo le sfide valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B andate in scena tra venerdì e sabato, con le vittorie di Parma e Cremonese, in attesa delle gare di questo pomeriggio.

"«Provate a prenderci» sembrano dire Man e compagni anche perché la capolista possiede le risorse per garantirsi una bella fetta di serenità. Lo stesso Man e Delprato venerdì hanno dipinto la curva del godimento-Parma contro il Brescia. Allo strapotere gialloblù (soprattutto nei minuti finali) non si è dovuto arrendere soltanto Maran. Che sia di conforto per un buon Brescia. Come il Parma brinda al fotofinish anche la Cremonese: lo scontro diretto nel derby lombardo era una sorta di bivio e Stroppa non ha sbagliato direzione approfittando di un Como costretto alla mutazione genetica. Non è questa la squadra che vorrebbe Fabregas secondo i suoi principi di gioco (quanti difensori in campo per difendere il pari). Del resto se Strefezza costringe i suoi a giocare in 10 per gran parte del match il disinganno è inevitabile", si legge.

"Così la domenica diventa importante perché scendono in campo 4 squadre chiamate a dare una risposta chiara. Il Venezia, come dice il suo tecnico Vanoli, vuole restare in scia per poi sgasare al momento giusto. Tra Bari, Palermo e Lecco chi prende la stecca rischia davvero di perdere la bussola. Insomma, ci aspetta un pomeriggio di passione: la beneficienza sarà vietata e il divertimento assicurato", ha concluso il giornalista.

