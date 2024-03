SONDAGGIO: il tuo pronostico di Lecco-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo le due sconfitte di fila rimediate in campionato contro Ternana e Brescia, il Palermo tornerà in campo domenica pomeriggio. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio "Rigamonti-Ceppi" il Lecco di Alfredo Aglietti, reduce dal ko sul campo del Sudtirol. Il match, valevole per la ventinovesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 16:15.