Il Palermo a caccia dei tre punti e di risposte nel match in programma domenica pomeriggio contro il Lecco. Alle ore 16:15, allo Stadio "Rigamonti-Ceppi", andrà in scena la sfida valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B, la decima del girone di ritorno. I rosanero, dunque, torneranno in campo dopo la sconfitta rimediata sul campo del Brescia, preceduto dal ko interno con la Ternana ed il pareggio ottenuto contro la Cremonese. Numeri che proiettano momentaneamente la compagine siciliana al sesto posto in classifica a quota quarantasei punti, con cinquantuno reti all'attivo e trentotto gol subiti, a -7 dal secondo posto occupato dalla compagine guidata da Giovanni Stroppa.