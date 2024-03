Corini: “Contento per Nedelcearu, i due ko ci avevano abbattuti. Il Venezia…”

"Era fondamentale vincere e l'abbiamo fatto in un campo particolare dove non era facile giocare. Abbiamo vinto con spirito combattivo, stando dentro alla partita e dunque sono felice per questa vittoria fondamentale per ripartire. A volte purtroppo non abbiamo portato il risultato. Le due sconfitte a livello di classifica e di morale ci avevano un po' abbattuti. Era importante ripartire e questo ci consente di preparare al meglio la prossima gara. Dovevamo ripartire da alcuni concetti fondamentali e trovare solidità. Questa partita ci fa capire che per gli avversari è difficile fare gol. Nedelcearu? Sta facendo bene. A prescindere dal gol che gratifica sempre, è stato attento contro due attaccanti bravi con il colpo di testa. Sono contentissimo della prova della linea difensiva, avevano bisogno di non subire gol. Sono contento per il gol di Nedelcearu ma in generale della prova di tutti. Prossima sfida contro il Venezia? Oggi era fondamentale vincere per approcciare bene la partita con loro. Sappiamo che è fondamentale e in nove partite possiamo fare qualcosa di importante. Cercheremo di fare del nostro meglio per battere il Venezia, un avversario qualitativo e lo dimostra la classifica. Sappiamo cosa fare e vogliamo farlo vedere in campo".