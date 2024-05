Serie B, Faggiano: “Palermo, rialzati ai playoff con Brunori. Lite con Zamparini…”

L'emozionante ed avvincente rush finale nello corsa playoff in Serie B tè tra i temi approfonditi dall'ex Ds di Palermo, Parma e Sampdoria, Daniele Faggiano. Proprio i ducali hanno sancito il primo verdetto ufficiale nel torneo cadetto con la conquista della promozione in Serie A con due giornate di anticipo. La matematica ha già decretato anche la retrocessione del Lecco in Lega Pro, ma sono ancora tanti gli scenari possibili da qui al termine della regular season sia nella lotta al vertice che nella zona bassa della graduatoria. Di seguito le dichiarazioni del dirigente nativo di Copertino rilasciate nel corso dell'intervista alla redazione di TMW.

"Catanzaro rivelazione della Serie B? Sono contento per Vivarini: insieme al presidente ha assemblato una squadra importante e vedo grande coesione nel gruppo. Iemmello, Vandeputte, Fulignati che presi da piccolo e uno dei primi litigi con Zamparini fu proprio perché volevo far giocare lui, sono tutti elementi di grande valore. Duello tra Como e Venezia per la conquista del secondo posto? Antonelli e Vanoli in laguna hanno costruito qualcosa di importante, meritano la A direttamente o con i playoff. Sono sempre stati sul pezzo. È una squadra competitiva. Purtroppo in A ne vanno solo due. Insieme al Palermo il Como ha fatto acquisti esosi e le cose, nel caso dei lombardi, stanno andando molto bene. La scelta di cambiare allenatore è stata coraggiosa visto che il momento era positivo e oggi la squadra sta facendo cose straordinarie. Palermo che annaspa? “Spero che se la giochi bene ai playoff. E che Brunori, mio pupillo, faccia tanti gol. Insigne è stato frenato un po’ dagli infortuni ma può dare un contributo importante. E a gennaio è stato preso un giocatore come Ranocchia che ha grandi qualità ed è stato, anche lui come Insigne, rallentato dagli infortuni. Il Palermo ha comunque tutto per rialzarsi”.