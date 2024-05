Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa in ritiro, sesto posto a rischio. Mgnani ora…”

Palermo in crisi profonda: sei punti ed una sola vittoria in dieci gare e niente svolta con il cambio in panchina tra Corini e Mignani

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la profonda crisi del Palermo, certificata dai numeri oktre che da una serie di prestazioni altamente deficitarie sul terreno di gioco. Sei punti nelle ultime dieci partite, una sola vittoria, troppi gol incassati e non altrettanti realizzati. Da Corini a Mignani non vi è stata la tanto auspicata svolta, il cambio di modulo e di filosofia ha apportato inizialmente timidi segnali di miglioria sul piano di compattezza ed equilibrio, ben presto dissoltisi al cospetto degli ormai cronici limiti della squadra. Un Palermo che viaggia a media retrocessione e che pare davvero scoppiato sul piano mentale, nervoso e motivazionale, squadra svuotata, passiva ed incapace di reagire ai suoi stessi errori, che si reiterano con preoccupante sistematicità. Adesso anche il sesto posto è a rischio, bisognerà guardarsi dalla Sampdoria in primis, ma anche da Brescia e Sudtirol, tra le altre pretendenti ai playoff. Per avere la certezza matematica della qualificazione agli spareggi promozione manca almeno un punto, il Palermo dovrà provare ad ottenerlo domenica al Barbera contro un Ascoli alla disperata ricerca di punti salvezza. Presumibilmente il match, già ostico di suo, sarà complicato da un clima fisiologicamente ostile, visto che anche i tifosi hanno esaurito scorta di pazienza, fiducia e speranza dopo l'ennesima prova disarmante dei rosanero a La Spezia. La società ha mandato la squadra in ritiro, dopo le sedute di lavoro al Palermo CFA i calciatori rientreranno in albergo. Il quotidiano sportivo nazionale si chiede quanto un provvedimento del genere possa essere utile ad invertire il trend di una squadra che non ha condizione psicofisica, gruppo, individualità e guidata da un tecnico che forse solo adesso si sta rendendo conto della dimensione del problema. Mignani non sembra essere ancora entrato nella testa dei calciatori ma nessuno, in primis lui da tecnico, può assistere passivamente a questo crollo verticale senza cercare di intervenire.