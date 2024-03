Aquilani sfida il Palermo: “Alzeremo il livello. Col Como non il vero Pisa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Pisa dopo il ko: "È stata una giornata no, tutti dobbiamo dare qualcosa in più".

Mediagol ⚽️ 17 marzo 2024 (modifica il 17 marzo 2024 | 10:02)

"Non ci aspettavamo di partire in questo modo. Dopo due minuti eravamo già sotto e poi abbiamo regalato il secondo gol, sul quale mi prendo la responsabilità perché è qualcosa che chiedo io. La squadra poi si era rimessa in partita ricominciando a giocare, ma dobbiamo essere onesti. Il Como ha meritato la vittoria perché quando ha deciso di accelerare per noi non è stato facile". Lo ha detto Alberto Aquilani, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Como, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Sinigaglia". Nuova sconfitta in campionato per il Pisa, prossimo avversario del Palermo dopo la sosta, battuto dalla squadra di Roberts-Fabregas per 3-1.

"Ho visto poco spessore e poca voglia di fare qualcosa di più. Quando si gioca con squadre così forti alla fine si paga. Io credo che non partire dal basso sarebbe più svantaggioso perché non siamo il Como che può andare in contropiede uno contro uno. I ragazzi devono capire che fare come facciamo è l’unico modo di competere con queste squadre. Ci sta che si pensi che il Pisa non sia da playoff, ma io so che quello visto col Como non è il vero Pisa. È stata una giornata no e mi auguro che dalla prossima alzeremo il livello. Tutti dobbiamo responsabilizzarci a dare qualcosa in più", le sue parole.

"C’è anche chi entra e corre meno di chi è già in campo, questi sono piccoli dettagli che mi danno fastidio. Se l’asticella non possiamo alzarla vuol dire che siamo di basso livello. Spero sia solo una giornata storta Abbiamo deciso di andare a uomo e quando si perde un duello siamo andati in difficoltà. Così ho cambiato nell’intervallo l’assetto difensivo. All’inizio avevamo un po’ di disordine e giocatori che solitamente sbagliano poco hanno sbagliato tanto. Mi aspettavo di più dopo il gol di Barbieri, è vero, però ci sono anche gli avversari e se danno qualcosa in più perché ce l’hanno, dobbiamo capire che bisogna giocare al massimo. Se gli altri alzano i ritmi e noi non facciamo la stessa cosa allora diventa tutto più difficile", ha concluso Aquilani.

