Serie B, è il giorno del Como: lariani in Serie A se… Ecco le combinazioni

Solo due verdetti a 180 minuti dalla fine della regular season: Parma in Serie A e Lecco in Lega Pro. Oggi ne sono attesi altri: tutte le partite andranno in scena alle ore 15:00. Chi potrebbe conquistare la promozione aritmetica in A è il Como di Roberts e Fabregas. La vittoria contro il Cittadella nell'ultimo turno e la sconfitta del Venezia contro il Catanzaro hanno permesso ai lariani di portarsi a +4 dagli arancioneroverdi. In caso di successo contro il Modena allo Stadio "Braglia", dunque, il Como staccherebbe immediatamente il pass per la Serie A diretta. Ma anche in caso di pareggio o di sconfitta. Se pareggia, però, non deve vincere il Venezia contro la Feralpisalò, che in caso di ko tornerebbe in Serie C. Se perde, non devono fare altrettanto i rivali.