Como, Braunoder: “Accolto bene da tutti. Kantè il mio idolo, ci assomigliamo”

Sul gruppo e sul suo ambientamento: “Tutti mi hanno accolto molto bene, il primo giorno ero nervoso ma allo stesso tempo curioso. Al momento vado molto d’accordo con Cas (Odenthal), che siede accanto a me nello spogliatoio, e Oliver (Abildgaard). Sto con loro quasi sempre, sia durante gli allenamenti che prima e dopo le sedute. A Cas, in particolare, piace molto scherzare e prendere in giro. Non mi ha ancora fatto uno scherzo, ma probabilmente lo farà nelle prossime settimane, quindi devo prepararmi (ride)”.