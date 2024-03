Como, Roberts: “Palermo, Venezia e Parma forti, noi sappiamo stargli al fianco”

“È stimolante poter giocare partite contro chi, pochi mesi fa, era in Serie A. La Cremonese è una squadra molto forte, in salute ed è in un buon momento. Non sarà facile, ma anche noi abbiamo armi importanti da sfruttare. Nelle sfide contro le altre big mi sono piaciute la pericolosità offensiva e l'aggressività della linea difensiva, oltre al fatto di difendere alti. Non c'è niente che non mi sia piaciuto del tutto, ma certamente ci sono dei dettagli che si possono migliorare. Palermo, Venezia e Parma sono tre squadre forti e importanti, non è mai semplice giocare contro di loro, ma anche il Como ha dimostrato di essere segno di stare al loro fianco”.