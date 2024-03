Parma-Brescia, probabili formazioni: Pecchia ritrova Bernabè, Borrelli dal 1′

La sfida tra Parma e Brescia, in programma alle ore 20:30, aprirà la ventinovesima giornata del campionato di Serie B.

Mediagol ⚽️ 8 marzo 2024 (modifica il 8 marzo 2024 | 12:09)

La ventinovesima giornata di Serie B si apre questa sera con l'anticipo Parma-Brescia. Alle ore 20:30, allo Stadio "Ennio Tardini", la prima della classe ospiterà la squadra di Rolando Maran che, grazie alla vittoria per 4-2 ottenuta lo scorso weekend al "Rigamonti" contro il Palermo, è in zona playoff. I padroni di casa, ancora imbattuti al "Tardini" con otto successi e sei pareggi, arriva all'appuntamento reduce dalla vittorie per 3-1 conquistata il 2 marzo sul campo della Ternana, alla luce delle reti siglate da Bonny e Benedyczak, oltre all'autogol di Casasola.

Sono ventotto i punti messi in cassaforte fin qui da Man e compagni, a +6 rispetto alla Cremonese che occupa attualmente il secondo posto in classifica. Uno score frutto di diciassette successi, otto pareggi e tre sconfitte, tutte rimediate in trasferta; cinquantatré i gol siglati in ventotto partite, ventotto le reti incassate in altrettanti incontri. Il Brescia, invece, occupa attualmente il settimo posto a quota trentotto punti, frutto di nove vittorie, undici pareggi ed otto ko, con trentuno reti all'attivo e ventotto gol subiti.

L'ultimo precedente tra le due compagini risale allo scorso 26 dicembre, con la vittoria per 2-0 conquistata al "Rigamonti" dai gialloblù grazie alle reti messe a segno da Adrian Bernabè e Dennis Man. Intanto, al cospetto della formazione guidata da Fabio Pecchio, Maran non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, i due portieri Luca Lezzerini e Lorenzo Andrenacci, oltre a Riccardo Fogliata. Torna tra i convocati dopo un turno di stop Van de Looi. Mentre il tecnico del Parma, che ritrova Bernabè, dovrà fare a meno dello squalificato Alessandro Circati, oltre a Cristian Ansaldi. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 4-2-3-1 e sul 4-3-2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI — PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Coulibaly; Estevez, Hernani; Man, Bernabè, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

BRESCIA (4-3-2-1): Avella; Dickmann, Adorni, Papetti, Jallow; Bisoli, Van de Looi/Paghera, Bertagnoli; Galazzi, Bianchi; Borrelli. Allenatore: Maran.

DOVE VEDERE PARMA-BRESCIA IN TV — La sfida tra Parma e Brescia si potrù seguire su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2023/2024 sono affidati, infatti, a Dazn e Sky Sport (canale 252). E in streaming su NOW e Sky Go.