SudTirol, Bravo: “Possiamo salvarci solo con applicazione totale. Como una corazzata”

“Como? La considero una vera corazzata, se portassimo via un punto sarebbe un ottimo risultato, ma sappiamo che sarà una partita molto difficile. - continua Bravo guardando alla vittoria nello scorso anno - Fu una partita giocata in situazioni particolari, il Como aveva il problema dell’allenatore. Difficile fare paragoni con quest’anno. Credo che il Como se la giocherà fino al termine con Cremonese e Venezia e ha tutto per farcela. In questo momento vedo leggermente avanti i lagunari, ma sono momenti e tutto può cambiare da qui a fine stagione. - continua Bravo guardando alla classifica corta – Credo che solo il Lecco sia ormai tagliato fuori, ma anche chi ha 38 punti rischia la retrocessione diretta, siamo tutti lì. Noi diamo sempre un occhio a chi è dietro di noi in classifica e cerchiamo di fare il massimo per non farci trovare impreparati. Forse adesso siamo un po’ più propositivi, ma non dobbiamo distrarci con questi argomenti. Il Sudtirol può salvarsi solo se ha una applicazione totale, una aggressività e una umiltà sempre al massimo livello. Tanto che io, per rendere l’idea, scherzando parlo di modulo 10-1. Significa che siamo sul pezzo, con sacrificio e umiltà”.