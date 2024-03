Serie B, Lo Monaco: “Parma da A, come Venezia e Cremonese. Al Palermo mancano…”

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato di Catania e Palermo, è attualmente protagonista di una nuova sfida professionale in Lega Pro. Incarico manageriale al Novara impegnato nella lotta per il mantenimento della categoria nel proprio girone di pertinenza. L'esperto dirigente campano dice la sua sulla corsa promozione in Serie B, con il Parma che si appresta a tagliare il traguardo da capolista, la lotta serrata per il secondo posto tra Cremonese, Venezia e Como, il Palermo di Corini che cerca di ritrovare se stesso dopo la sosta, quinto e attardato rispetto alle dirette concorrenti. Di seguito le dichiarazioni concesse daLo Monaco alla redazione di TMW.