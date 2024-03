Gazzetta dello Sport: “Difesa a tre e Lucioni a Pisa? Ranocchia out, Corini…”

Recuperare idee, autostima e condizione fisica. Apportare qualche variante tattica che restituisca equilibri e solidità in fase di non possesso. L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si sofferma sull'ennesima cristi stagionale del Palermo di Corini, all'origine della brusca frenata della formazione rosanero nelle ultime cinque giornate. Appena quattro punti conquistati al culmine di prestazioni controverse e lacunose sotto ogni punto di vista. Chances di promozione diretta ormai ridotte ad un teorico e flebile appiglio matematico, obiettivo terzo o quarto posto non semplice da perseguire. La rosea sottolinea come la sosta potrebbe aiutare il Palermo a comprendere ed analizzare le principali criticità per provare a rimettersi in carreggiata in vista di rush finale ed eventuali playoff. Corini dovrà giocoforza rinunciare a Ranocchia per alcune gare, proprio quel giocatore che aveva inizialmente cambiato volto ed alzato l'asticella di qualità e personalità in mezzo al campo. L'ex Empoli ha realizzato quattro gol in cinque gare e non sarà semplice per Corini trovare un'alternativa con medesime attitudini e rendimento. Altro stop muscolare ed altra tegola per il coach di Bagnolo Mella, non certo la prima di questo genere. Anche Lucioni, pronto a rientrare contro il Pisa, è stato a lungo assente per problemi muscolari. L'amichevole contro il Lommel chiarirà se il difensore è pronto a prendersi nuovamente la maglia da titolare al centro della difesa già dal prossimo match di campionato contro la formazione di Aquilani. Corini valuta l'ipotesi di un cambio modulo e lavora sulla difesa a tre, si cercano soluzioni per ridurre significativamente il numero dei gol incassati, ben dodici nelle ultime quattro partite disputate.