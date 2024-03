Palermo, Gds: “Svolta modulo, Corini cambia. Ipotesi 3-5-2, ma c’è idea rombo…”

Cercasi equilibrio, compattezza e densità. Prerogative che hanno caratterizzato la prima parte del campionato del Palermo di Corini ma che si sono progressivamente smarrite strada facendo, complicando non poco il percorso della compagine rosanero. Ormai appare evidente che il principale punto debole della formazione siciliana, al netto di una condizione psicofisica altamente deficitaria, è costituito dalla fragilità in fase difensiva. Gol incassati in quantità industriale ed altrettante occasioni nitide concesse agli avversari che chiamano regolarmente agli straordinari Pigliacelli. Anche nel big match contro il Venezia di Vanoli, il Palermo ha mostrato scompensi e falle evidenti nel suo 4-2-3-1 ogni qualvolta doveva fronteggiare la proposta offensiva lagunare. Inferiorità costante in mezzo al campo ma, soprattutto, sofferenza atroce sugli esterni con Candela e Zampano che hanno imperversato sulle corsie nonostante applicazione e sacrificio di Di Francesco e Di Mariano a sostegno di Lund e Diakitè. Gli esterni bassi spingono molto in fase offensiva, faticano a coprire adeguatamente una porzione troppo ampia di campo nel 4-2-3-1 e di conseguenza gli avversari si trovano spesso davanti praterie su cui infierire. In estate si è lavorato sul 4-3-3 incentrato sui numerosi attaccanti esterni in rosa, poi il passaggio al 4-2-3-1 ora Corini valuta concretamente l'utilizzo del 3-5-2. Diakitè a comporre il terzetto difensivo con Nedelcearu ed uno tra Lucioni e Ceccaroni, Lund esterno alto a sinistra, Di Mariano sul fronte opposto. Tre centrocampisti puri e due punte, con Brunori affiancato da uno tra Soleri, Di Francesco e Brunori. Altra soluzione presa in considerazione potrebbe essere il classico rombo: 4-3-1-2 con un trequartista classico ed un centrocampista in più per migliorare densità e filtro in zona nevralgica.