La Repubblica: “Palermo, priorità difesa. Corini aspetta Lucioni e cambia modulo”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sulla crisi del Palermo di Corini, con la conclamata fragilità della fase difensiva vero e proprio punto debole della formazione rosanero. Una mancanza di equilibrio complessivo tra i reparti e clamorosi svarioni individuali hanno spesso originato letali imbarcate per la retroguardia dei siciliani, compromettendo il risultato e pregiudicando le residue chances di promozione diretta. Decisamente troppi i gol incassati da Ceccaroni e compagni, anche contro il Venezia Pigliacelli ha dovuto raccogliere per ben tre volte la sfera in fondo al sacco. Prestazione horror dell'intero reparto, con Ceccaroni e Lund in particolare autori di topiche evidenti in occasione delle due reti di Pohjanpalo. Corini ha patito non poco l'assenza perdurante di Fabio Lucioni, leader tecnico e carismatico del reparto difensivo. L'ex Frosinone ha in dote esperienza e personalità imprescindibili per guidare con autorevolezza un reparto che tra novembre e dicembre è letteralmente andato in tilt. Il tecnico di Bagnolo Mella aspetta proprio il rientro di Lucioni, auspicabilmente previsto per la ripresa del campionato a Pasquetta, il primo aprile contro il Pisa. Intanto, al fine di registrare equilibri e distanze tra i reparti, Corini vaglia l'ipotesi di coniare un nuovo assetto tattico per la sua squadra- Dopo l'avvio di stagione con il 4-3-3, l'arrivo di Ranocchia ha consolidato l'utilizzo del 4-2-3-1, già adottato riciclando Henderson o in alternativa Coulibaly da trequartisti incursori anche prima della sessione invernale di mercato. Chiara sofferenza in fase difensiva, con gravi difficoltà in copertura sull'esterno e costante inferiorità numerica in mezzo al campo. Dopo la sosta Corini potrebbe riproporre il 3-5-2 visto nel finale dello scorso campionato, ma la presenza di numerosi attaccanti esterni potrebbe rimodulare il dispositivo in un 3-4-3. Priorità in questa sosta per il coach di Bagnolo Mella è quella di restituire automatismi, compattezza e densità alla squadra in fase di non possesso. Il ritorno di Lucioni sarà certamente prezioso in tal senso, il totem difensivo rosanero potrebbe rivedere il manto erboso già sabato prossimo nell'amichevole prevista al Barbera contro il Lommel SK, club appartenente alla galassia City Football Group.