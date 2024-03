Palermo, Corriere dello Sport: “Rosa pronti per lo sprint finale e gruppo con Corini”

Il Palermo si prepara per lo sprint finale del campionato, dopo una brutta sconfitta contro il Venezia. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea l'importanza di utilizzare la pausa per ricaricare le energie e ripartire con una mentalità diversa. È necessario migliorare la condizione psicofisica e non nascondersi dietro le critiche all'allenatore Corini, che la società ha difeso. Di Francesco, uno dei giocatori più attivi, affronta vari argomenti delicati, come le voci sull'unità del gruppo, ribadendo che lo spogliatoio è unito e la squadra crede ancora nella possibilità di concludere il campionato in modo positivo. I fischi dei tifosi a fine partita sono dolorosi, ma evidenziano anche la responsabilità dei giocatori. L'ex esterno di Lecce e SPAL sottolinea l'importanza del tecnico di Bagnolo Mella, che è stato un simbolo per la squadra e conosce bene il significato di indossare la maglia rosanero. La squadra si affida a lui.