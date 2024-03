Fiorentina, scomparsa Joe Barone: il cordoglio del Palermo

I funerali del manager italo-americano, braccio destro di Rocco Commisso, si terranno a Pozzallo, in Sicilia.

Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina si è spento oggi, 19 marzo, 24 ore prima di compiere 58 anni, a Milano. Il braccio destro del patron Rocco Commisso era ricoverato all'ospedale San Raffaele da domenica pomeriggio: era stato colpito da un attacco cardiaco a Bergamo, in albergo, poche ore prima della partita contro l' Atalanta , successivamente rinviata a data da destinarsi.

Diversi i tributi da parte del mondo del calcio, tra messaggi di cordoglio ed affettuosi ricordi. "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del direttore generale dell’ACF Fiorentina Joe Barone", il comunicato diramato dal club di viale del Fante pochi istanti fa.

Intanto - come informa Gazzetta.it - i funerali di Barone, saranno a Pozzallo, in Sicilia, in provincia di Ragusa, dov’è nato il 20 marzo 1966. L'arrivo di Commisso, invece, è atteso nella mattinata di domani a Firenze.