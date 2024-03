FOTO Palermo, Edoardo Soleri fa 100 in rosanero. Il club: “Uno di noi”

Protagonista assoluto della promozione in B targata Silvio Baldini, con i suoi dodici gol e tre assist, ha conquistato stima e consenso dei tifosi rosanero per abnegazione, ferocia mentale e agonistica, innata capacità di impattare ed indirizzare in modo dirimente sotto il profilo tecnico e tattico, le gare in corso d'opera in Lega Pro così come in Serie B. "100 presenze in rosanero per Edo. Uno di noi", ha scritto la società rosanero sui propri canali social, celebrando tale traguardo. Di seguito, il post in questione: