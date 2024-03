Palermo, Gds: “Centrocampo in rosso. Segre e Gomes stanchi, Ranocchia out. Stulac…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si sofferma sull'involuzione del centrocampo del Palermo, sulla carta per qualità e varietà di opzioni tra i migliori in assoluto della categoria. Un reparto che ha brillato in avvio del nuovo anno, con Corini che pareva aver ormai trovato i suoi interpreti ideali in zona nevralgica ed aveva drasticamente limitato le rotazioni se non in caso di estrema necessità. Gomes, Segre ed il nuovo acquisto Ranocchia parevano garantire equilibrio, incisività ed efficacia in entrambe le fasi di gioco, il francese vero ago della bilancia tattico in mediana, Segre corridore arguto ed instancabile con perfetti tempi d'inserimento e vizio del gol, l'ex Juventus vero plus in termini di doti tecniche, estro e ricercatezza in sede di rifinitura, capace di spiccare anche come finalizzatore con quattro reti messe a segno nelle prime cinque gare con la maglia rosanero. Gennaio da mattatore per Segre, febbraio straripante per Ranocchia con Gomes a mantenere un rendimento costante ed affidabile. Minutaggio esiguo per gli altri interpreti del reparto, ma quando, fisiologicamente, è emersa la stanchezza il calo delle prestazioni è stato vistoso e fortemente penalizzante negli equilibri collettivi. Ranocchia ha subito una lesione muscolare alla coscia che lo rende al momento indisponibile, Segre ha accusato un'inevitabile flessione e Gomes inizia palesemente ad accusare la fatica. Problemi di natura atletica, scarsa brillantezza e tilt dei meccanismi corali, momento di difficoltà anche per le potenziali prime alternative nel reparto, scivolate ormai in fondo alle gerarchie tecniche di Corini. Coulibaly ha giocato titolare solo a Brescia ed appare sottotono, Henderson è diventato una seconda scelta, Vasic è stato riciclato esterno d'attacco. Singolare la parabola di Stulac, sparito dai radar del tecnico dopo l'espulsione al Tombolato di Cittadella, in campo solo al Garilli di Piacenza contro la Feralpisalò per l'indisponibilità dell'ultima ora di Gomes. Ilplaymaker sloveno non gioca praticamente più, scenario paradossale se si pensa che nel girone di ritorno era quello ad aver realizzato più gol dopo Brunori. Alla base del suo mancato utilizzo il modulo adottato da Corini nell'ultimo frangente di stagione, il 4-2-3-1 che non si addice alle caratteristiche dell'ex Venezia.