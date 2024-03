La Repubblica: “Difesa, condizione fisica e vice Ranocchia. Lucioni ok, Corini…”

Pit Stop Palermo. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" sottolinea come la sosta del campionato possa tornare utile a Corini per cercare di risolvere le principali problematiche emerse nell'ultimo frangente di stagione, ripristinando equilibri e adottando qualche correttivo che possa migliorare il rendimento di una squadra palesemente in difficoltà. Il coach di Bagnolo Mella ha come priorità quella di rimodulare la fase difensiva, l'eccessivo numero di gol incassati e la fragilità della retroguardia hanno costituito le principali criticità alla base dell'ennesima crisi stagionale. L'ipotesi di un cambio di modulo a partire dalla prossima trasferta a Pisa si fa sempre più concreta. Palermo che al cospetto della compagine di Aquilani dovrebbe disporsi con una linea difensiva a tre, Graves dovrebbe affiancare Ceccaroni e probabilmente il rientrante Lucioni. L'esperto centrale difensivo ex Frosinone, assente da diverse settimane per un problema muscolare, appare ormai pronto al rientro. Le sue condizioni verranno valutate sabato prossimo, quando Lucioni dovrebbe disputare almeno una porzione di match al Barbera nel test amichevole contro il Lommel SK. Purtroppo Corini, nel momento topico della stagione, deve fare anche i conti con la tegola Ranocchia. Infortunio muscolare anche per il classe 2001 che aveva inizialmente cambiato marcia e volto al centrocampo rosanero, alzando il tasso qualitativo della manovra e brillando anche in termini realizzativi con ben quattro reti in cinque match. Incerti ed indefiniti, ad oggi, i tempi di recupero del numero quattordici di Corini. Nel 3-5-2 che potrebbe coniare Corini, Diakitè e Lund andrebbero ad agire da quinti alti sulle corsie, con un centrocampista in più ed esterni d'attacco, poco performanti in stagione, tendenzialmente sacrificati nell'undici titolare. In assenza di Ranocchia, Henderson non ha particolarmente brillato. Non esiste in organico un elemento con le caratteristiche e le doti dell'ex Juventus, le alternative per Corini sono al momento Vasic e Coulibaly. Da rivedere anche la condizione fisica in vista di rush finale ed eventuali playoff, al netto delle dichiarazioni di prassi appare evidente un disagio in questo senso, con più di qualche giocatore ch ha decisamente bisogno di rifiatare.