Corriere dello Sport: “E se fosse Soleri il plus di Corini? Nel 3-5-2 con Brunori…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui possibili nuovi accorgimenti tattici che Corini vaglia durante la sosta del torneo cadetto per restituire solidità, equilibrio e risultati al Palermo in vista del rush finale della regular season nella corsa playoff. In particolare, il noto quotidiano sportivo nazionale pone l'accento sull'importanza di Edoardo Soleri, che potrebbe ritrovare titolarità ed un ruolo di primo piano in caso di ricorso al 3-5-2. Idolo della tifoseria e reduce dal prestigioso traguardo delle cento presenze con la maglia rosanero, l'attaccante scuola Roma si è sempre fatto trovare pronto ogni qualvolta il coach di Bagnolo Mella l'ha chiamato in causa, specie in corso d'opera. Superstite della cosiddetta vecchia guardia, insieme a Marconi, anch'egli oltre cento volte in campo con il Palermo FC, la boa classe 1997 ha sempre spinto al massimo durante sedute di allenamento e spezzoni di match in cui è stato impiegato, Corini sa che può contare su di lui sempre performante in termini di atteggiamento e applicazione mentale e capace di impattare al meglio il match da subentrante come pochi altri in questa rosa. Con un Palermo schierato sul terreno di gioco con un più granitico 3-5-2 e l'utilizzo di due punte di ruolo, Soleri diventerebbe il principale indiziato per affiancare Brunori al centro del reparto avanzato rosanero. Con la sua fisicità e la nota abilità nel gioco aereo, potrebbe riempire l'area conferendo chili, centimetri e peso specifico nei sedici metri, consentendo a Brunori di venire fuori a legare il gioco e partecipare alla tessitura delle trame offensive, sgravando il bomber italobrasiliano dalla morsa delle difese avversarie e rendendo la fase d'attacco rosanero certamente più pericolosa. E se fosse proprio l'ex Padova la carta vincente del nuovo Palermo di Corini in questo decisivo finale di stagione? Questo l'interrogativo che si pone il focus pubblicato dal quotidiano cartaceo in vista della ripresa del torneo cadetto, quando la squadra siciliana ripartirà dalla trasferta di Pisa per riprendere la sua marcia in zona playoff dopo il frangente di crisi che ha prodotto appena quattro punti nelle ultime cinque gare disputate.