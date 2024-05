Como, Roberts: “A due minuti dalla A. Conquistiamola davanti al nostro pubblico”

"C'è un po' di delusione. Siamo stati a due minuti dalla Serie A. Ci prendiamo questo punto e torniamo davanti al nostro pubblico per provare a prenderci la promozione". Così Osian Roberts al termine della sfida contro il Modena, andata in scena domenica pomeriggio allo Stadio "Braglia". "Abbiamo davanti una settimana elettrizzante, abbiamo l’opportunità di giocare in casa davanti ai nostri tifosi. Se vinciamo saremo promossi, davanti ai nostri tifosi vogliamo questo traguardo", ha proseguito il tecnico del Como, che occupa al momento il secondo posto in classifica a +2 dal Venezia terzo.