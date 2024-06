Calciomercato Como: intesa con la Roma per Belotti, ma l’ex Palermo dice no

Il club giallorosso ha trovato un accordo col Como per 5 milioni di euro, ma l'ex Palermo dice no.

Il motivo è da ricondurre alla volontà del giocatore che, secondo quanto riportato da "Sky Sport", starebbe prendendo tempo per aspettare l'eventuale offerta di una squadra che giochi le coppe europee , magari proprio quella Fiorentina con la quale il Gallo ha provato a rilanciarsi dopo le due deludenti stagioni in giallorosso.

I dirigenti, a lavoro per trovare una nuova collocazione all'ex Palermo, avevano trovato l'accordo con il Como per un trasferimento a titolo definitivo fissato attorno ai 5 milioni di euro. Oggi il "no" del giocatore che, di certo, rallenterà anche i piani dei giallorossi il cui mercato è inevitabilmente legato alle cessioni dei calciatori in uscita.