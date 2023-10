FOTO Lione, 13 punti di sutura a mister Fabio Grosso dopo l’assalto al pullman

Situazione gravissima quella che si è venuta a creare a poche ore dal match tra Marsiglia e Lione. Alta tensione, infatti, tra i tifosi. All'arrivo del pullman della squadra ospite i tifosi del Les Phoceens., allenato da Gattuso, che con quelli del Lione hanno una fortissima rivalità, hanno iniziato a scagliare sassi verso i vetri del mezzo, rompendo quello del posto di Fabio Grosso, tecnico degli ospiti. Il mister italiano ed ex giocatore del Palermo tra le altre, è stato ferito al volto e al cuoio capelluto. Il match contro la formazione del connazionale ed ex compagno in azzurro, Gennaro Gattuso, non si è poi disputato e all'ex Palermo e Frosinone sono stati applicati 13 punti di sutura.