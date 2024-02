Ascoli-Cremonese, probabili formazioni: dubbio Mendes, torna Jungdal dal 1′

La sfida che aprirà la venticinquesima giornata del torneo cadetto è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Del Duca".

Mediagol ⚽️ 16 febbraio - 11:35

E' tutto pronto per la sfida che aprirà la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Alle ore 20:30, allo Stadio "Del Duca", l'Ascoli ospiterà la Cremonese, che proverà a sfruttare il fattore trasferta. La compagine guidata da Giovanni Stroppa, infatti, è la squadra che vanta il miglior rendimento lontano dalle mura amiche, con una media di 2,09 punti. Oltre ad avere la miglior difesa della cadetteria. I precedenti al "Del Duca", d'altra parte, sorridono proprio alla Cremonese, con quattro vittorie su quattro già conquistate. Con l'Ascoli che in casa ha vinto solo tre volte in questa stagione.

I grigiorossi, dunque, proseguono la rincorsa al Parma capolista ed inseguono tre punti preziosi per staccare Venezia e Como, con i lariani impegnati nello scontro diretto contro il Palermo. Al momento, la Cremonese occupa il secondo posto in classifica a quota 45 punti, a -6 lunghezze dai crociati. Una posizione che garantirebbe la promozione diretta. Uno score frutto di tredici successi, sei pareggi e cinque sconfitte, con trantatrè gol all'attivo e appena diciassette reti subite. L’Ascoli, invece, è in piena lotta salvezza al diciassettesimo posto. Ventidue i punti messi in cassaforte, frutto di cinque vittorie, sette pareggi e dodici ko; venticinque le reti siglate in ventiquattro partite, trentadue i gol incassati in altrettanti incontri.

Intanto, al cospetto della formazione allenata da Fabrizio Castori, Stroppa non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Majer e Johnsen, entrambi squalificati, oltre agli indisponibili Tuia a Collocolo. Tornano tra i convocati, invece, Antov, Jungdal e Pickel. Mentre il tecnico dell'Ascoli dovrà fare a meno di Bogdan, Gagliolo e Nestorovki per infortunio, oltre allo squalificato Valzania. Bayeye è rientrato dalla Coppa d’Africa ed è convocato, così come Pedro Mendes, che sarà sicuramente in panchina, ma è ancora in dubbio per la titolarità dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare l'ultima gara. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-4-1-2 e sul 3-5-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — ASCOLI (3-4-1-2): Viviano; Bellusci/Vaisanen, Botteghin, Mantovani; Falzerano, Di Tacchio, Masini, Celia; D’Uffizi; Rodriguez/Mendes, Streng. Allenatore: Fabrizio Castori.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Abrego, Castagnetti, Falletti, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Giovanni Stroppa.

DOVE VEDERE ASCOLI-CREMONESE IN TV — I tifosi potranno seguire la gara Ascoli-Cremonese su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle gare del campionato cadetto per l'intera stagione calcistica 2023/2024 sono affidati, infatti, a Dazn e Sky Sport Calcio. Nel primo caso basta accedere all'app di Dazn tramite smart tv, Google Chromecast, Amazon Firestick, PS4, PS5, Xbox One o Xbox Series X/S e selezionare l'evento in programma. O in alternativa tramite l'app Dazn su tablet o cellulare/smartphone. La diretta streaming è visibile anche su Sky Go e Now Tv.