Monaco-PSG, probabili formazioni: Luis Enrique con Mbappé. C’è Ben Yedder, ok Singo

Il pronostico pende nettamente a favore del PSG, che viaggia spedito verso il titolo di campione di Francia. La squadra di Galtier, nonostante il pareggio casalingo contro il Rennes, vanta un ruolino di marcia in campionato quasi perfetto: 18 vittorie, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Il Monaco, invece, ha avuto un rendimento altalenante, con 10 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Le quote per la vittoria del PSG sono molto basse, con una media di 1.80, mentre quelle per il successo del Monaco si aggirano intorno a 4.00. Il pareggio è quotato a circa 3.80. Il Monaco, pur giocando in casa, avrà vita difficile contro il PSG. La squadra di Luis Enrique è nettamente superiore in termini di qualità e di esperienza. I monegaschi potrebbero però approfittare di qualche leggerezza difensiva degli avversari per strappare un punto. Il PSG ha vinto 5 delle ultime 6 sfide contro il Monaco. Il Monaco ha segnato almeno un gol in 4 delle ultime 5 partite casalinghe. Il PSG ha vinto 7 delle ultime 8 partite in trasferta. In definitiva, il PSG è il favorito per la vittoria, ma il Monaco potrebbe comunque creare qualche grattacapo.