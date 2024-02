PSG-Brest, probabili formazioni: Keylor Navas tra i pali, Vitinha dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra PSG e Brest, valida per gli ottavi di Coppa di Francia e in programma stasera alle 21.00.

Calcio d'inizio alle 21:10 al Parco dei Principi, per la sfida tra PSG e Brest. Dopo aver eliminato Revel e Orléans nei turni precedenti, ad attendere i parigini ci sarà un banco di prova molto più importante questo mercoledì sera (21:10) nella Coupe de France. Il club della capitale giocherà gli ottavi di finale contro lo Stade Brestois, 3° della Ligue 1, dieci giorni dopo il pareggio sullo stesso campo al Parco dei Principi in campionato (2-2). Per sperare di continuare l'avventura nella competizione, il Paris dovrà fare meglio e con altri giocatori rispetto a quelli utilizzati durante il pareggio maturato in Ligue 1.

COME ARRIVA IL PSG — Come dall'inizio della Coupe de France del PSG, Luis Enrique apporterà diversi aggiustamenti alla sua formazione, a cominciare dal portiere. Gianluigi Donnarumma dovrebbe lasciare il posto ancora una volta a Keylor Navas, che aveva già difeso i pali parigini nei due turni precedenti.

Rimasto in panchina in Alsazia, Vitinha dovrebbe riconquistare un posto a centrocampo con Warren Zaire-Emery e Marco Asensio al suo fianco. Marcatore contro Brest e Strasburgo, lo spagnolo è stato convincente nelle sue ultime apparizioni e dovrebbe avere un'altra occasione per mettersi in mostra.

COME ARRIVA IL BREST — Il Brest potrebbe ruotare la propria rosa per la sfida questo fine settimana. Courdert dovrebbe mantenere il suo posto da portiere in Coppa e Marco Bizot dovrebbe stare in panchina. Pierre Lees-Melou, sospeso, è assente per questa gara.

PROBABILI FORMAZIONI — PSG: Navas – Soler, Marquinhos (cap.), Danilo, Mukiele – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio – Dembélé, Ramos, Mbappé.

Brest: Coudert - Lala, Chardonnet (cap), Le Cardinal, Locko - Camara, Martin, Magnetti, Pereira Lage - Mounié, Satriano.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Gli ottavi di finale della Coupe de France 2023-2024 tra i parigini e i brestois saranno trasmessi su France 3 dalle 21:10, mercoledì 7 febbraio 2024.

