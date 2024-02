PSG-Lille, probabili formazioni: Mbappè dalla panchina, Barcola dal 1′

Questa sera alle 21.00, il PSG ospita il Lille nella sfida valida per la 21esima giornata di Ligue 1. Per questo incontro, Luis Enrique dovrebbe apportare delle modifiche alla sua formazione titolare.

Per l'ultima prova generale prima degli ottavi di finale di Champions League contro la Real Sociedad, il PSG non correrà rischi con Kylian Mbappé, convocato nel gruppo parigino nonostante il violento contrasto subito durante la vittoria contro il Brest (3-1).

Leggermente infortunato al ginocchio, l'attaccante francese è rimasto in palestra questo venerdì mentre il resto dei suoi compagni si allenava. Nonostante il club abbia già rassicurato sullo stato fisico del campione del mondo, quest'ultimo dovrebbe comunque partire in panchina contro il Lille questo sabato sera per prendere tutte le precauzioni necessarie in vista dell'incontro europeo.