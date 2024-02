Lione-Marsiglia, le probabili formazioni: Gattuso con Aubameyang. Lacazette dal 1′

Il match tra Olympique Lione e Olympique Marsiglia è una delle partite più sentite di tutta la Francia. Le due principali città del sud del paese si scontreranno domenica in quella che può essere considerato uno dei duelli più accesi di tutto il panorama calcistico transalpino. Il match tra le due compagini viene anche chiamato l’ “Olympico” per via del nome delle squadre che entrambe possono vantare il prefisso “Olympique”. I due club non stanno vivendo la loro migliore stagione e assicurarsi 3 punti in un momento del genere non solo sarebbe importante per la classifica ma restituirebbe serenità a entrambi gli ambienti per poter lavorare con meno pressione e cercare di salvare la stagione.