Marsiglia-Nizza, le probabili formazioni: Aubameyang sfida Laborde. C’è Kondogbia

Il Marsiglia si sta dimostrando una squadra dai due volti nel corso dell'attuale stagione. Da una parte c'è la formazione che procede imperitura il proprio percorso europeo e che ha superato anche il Benfica in Europa League, approdando di diritto alla semifinale della competizione. Dall'altra c'è una compagine che fa davvero fatica a trovare continuità in campionato e che, continuando di questo passo, rischia di non partecipare a nessun torneo internazionale la prossima stagione, a meno di una vittoria proprio dell'attuale Europa League. Sono ben tre le sconfitte consecutive del Marsiglia che sono state "tamponate" dal più recente pareggio in casa del Tolosa. Il nono posto sta stretto al tecnico Jean-Louis Gasset, chiamato a risalire la china dopo il percorso non entusiasmante in Ligue 1 di Gennaro Gattuso. Il Nizza, al contrario dei padroni di casa, ha assolutamente alla portata un accesso ad una competizione europea per l'anno successivo, con un attuale quinta posizione. Francesco Farioli sta facendo davvero un ottimo lavoro ed una qualificazione ad un torneo internazionale sarebbe il consolidamento di un percorso.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva in Italia su Sky Sport Calcio (202). Disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, servizio per dispositivi mobili, e su NOW Tv, la piattaforma live e on demand di Sky. Calcio d'inizio alle ore 21:00