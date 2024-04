Atalanta-Fiorentina, probabili formazioni: Gasperini e Italiano si giocano la finale

La preview e le probabili formazioni del match tra Atalanta e Fiorentina, valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia 2023-2024.

Quasi tutto pronto per Atalanta-Fiorentina. La gara - valida per il ritorno della semifinale della Coppa Italia - è in programma alle ore 21:00 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Atalanta e Fiorentina inseguono la finale dove ad attendere ci sarà la Juventus (la vincente dell'altra semifinale in programma ieri). La formazione di Gasperini sta vivendo un momento importante in tutte le competizioni. Ha raggiunto le semifinali di Europa League, dopo aver eliminato ai quarti il Liverpool di Klopp. Mentre in Serie A ha ritrovato il successo, in casa del Monza per 1-2. Per quanto concerne, invece, la Coppa Italia, i nerazzurri hanno perso l'andata al cospetto dei viola di Vincenzo Italiano, di misura all'Artemio Franchi. Decisivo in questo senso il gol di Rolando Mandragora.

I toscani, anche loro in competizione su tre fronti, sono tornati alla vittoria in campionato, nell'ultima gara in trasferta con la Salernitana ultima in classifica. In Coppa si sono aggiudicati, come detto il primo dei due match e in Conference League si giocheranno la semifinale al cospetto del Club Brugge.

DOVE VEDERE IL MATCH Atalanta-Fiorentina, match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, si giocherà mercoledì 24 aprile 2024 alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Mediaset (Canale 5) e in live streaming sull'app di Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI — ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

