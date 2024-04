Mancuso: “Palermo tappa importante, ci toglieremo grandi soddisfazioni”

"In questo finale di stagione sarà ancora più importante la forza del gruppo, chiunque viene chiamato in causa sia per 90 minuti, sia per pochi minuti, deve farsi trovare pronto ed essere decisivo". Così Leonardo Mancuso, intervistato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo FC. Diversi i temi trattati dal numero 7 rosanero, approdato in Sicilia nel corso della sessione estiva di calciomercato: dall'arrivo in panchina del tecnico Michele Mignani, che ha scelto di puntare sin da subito sull'attaccante ex Monza, al rush finale di stagione in vista dei playoff. Ma non solo...