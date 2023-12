Monaco-Lione, le probabili formazioni: Adi Hütter con Balogun, Lacazette dal 1′

Sono già trenta i punti conquistati dal Monaco , al terzo posto della classifica di Ligue 1 a -2 dal Nizza e a -6 dal Paris Saint-Germain capolista. Uno score frutto di nove vittorie, tre pareggi e tre ko, con trentuno gol all'attivo e venti reti subite. Reduce da due successi consecutivi ottenuti contro Montpellier e Rennes , gli uomini di Adi Hütter , sono riusciti a riscattarsi dopo il brutto ko sul campo del PSG per 5-2. All'ultimo posto il Lione a quota dieci punti, frutto di due vittorie e quattro pareggi; quattordici le reti realizzate fin qui, ventisette i gol incassati. Tuttavia, dopo tre sconfitte di fila, il Lione lo scorso weekend ha battuto per 3-0 il Tolosa grazie alla tripletta di Alexandre Lacazette .

DOVE VEDERE MONACO-LIONE IN TV

La sfida tra Monaco e Lione sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, al canale 252. Il match sarà visibile anche in diretta streaming sull’app Sky Go (servizio per gli abbonati alla piattaforma Sky) e agli abbonati alla piattaforma NOW.