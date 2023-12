Nottingham Forest-Tottenham, probabili formazioni: Richarlison vs Elanga. Ok Udogie

La partita tra Nottingham Forest e Tottenham Hotspur si gioca oggi 15 dicembre 2023 alle 21:00, ora italiana, allo stadio City Ground di Nottingham. La partita è valida per la diciassettesima giornata di Premier League. Il Nottingham è al 16° posto in classifica con 14 punti, mentre la squadra di Postecoglu è al 5° posto con 30 punti totalizzati. Gli Spurs quindi, oltre ad esser reduci da un grande successo di 4-1 sul Newcastle United, sono la squadra favorita per la vittoria, ma il club di Cooper non è da sottovalutare, soprattutto in casa. All'ultima partita del massimo torneo inglese, il Nottingham ha pareggiato 1-1 tra le mura del Wolves. Il Tottenham quest'anno è una squadra autorevole, intensa e brillante. Baldanzosa e coesa. Lineare, armoniosa, fluida. Solida e particolarmente incisiva. Baricentro alto, squadra corta ed aggressiva, meccanismi corali e sincronismi oleati in entrambe le fasi di gioco. Non disponendo della migliore rosa, si stanno comunque giocando i vertici del campionato inglese.