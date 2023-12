Spezia-Bari, le probabili formazioni dell’anticipo di Serie B: Esposito contro Nasti

Lo Spezia è una delle delusioni dell'attuale cadetteria, con un penultimo posto che lascia sorpresi per una formazione che fino a pochi mesi prima militava in A. Tuttavia, la cura D'Angelo sembrerebbe iniziare a dare i primi frutti, con la vittoria nell'ultimo turno in casa dell'Ascoli per 1-2 che potrebbe iniziare un ciclo positivo per le "aquile" che non conquistava l'intera posta in palio in campionato addirittura dal 30 settembre contro la FeralpiSalò. Per quanto riguarda la formazione, spazio ai fratelli Esposito, con Francesco Pio che sarà supportato da Verde e Antonucci.