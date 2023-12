Spezia, D’Angelo: “Contro il Bari daremo il massimo. Supporto tifosi fondamentale”

"Contro il Parma avevamo interpretato una partita migliore sul piano tecnico rispetto a quella del "Del Duca", ma ad Ascoli serviva altro e la squadra si è adattata bene in entrambi i casi; domani sarà una partita ancora diversa, nella quale si affronteranno due squadre che cercheranno di imporre il proprio gioco. La squadra si è allenata con grande voglia e determinazione anche in questi giorni e domani cercheremo di portare a casa la prima vittoria casalinga della stagione.

In questo momento la classifica può far pensare esclusivamente alla lotta per salvarsi e tutti noi l’abbiamo capito bene. La squadra ha la capacità e le qualità di adattarsi a seconda dell’avversario che va ad incontrare e domani la bravura dei ragazzi dovrà essere quella di capire che tipo di avversario si andrà ad affrontare.

Vittorie e sconfitte sono sempre di squadra, ma del singolo, anche perchè nessuno in queste categorie determina il risultato da solo. Contro l'Ascoli abbiamo calciato di più da fuori area rispetto alle partite precedenti, quindi normale che per Esposito non ci sia stato molto spazio per provare la zampata vincente dentro l'area, ma ha lavorato molto bene e domani avrà altre occasioni per segnare.