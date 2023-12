Palermo, verso il Pisa: i convocati di mister Corini. Ancora assente Ceccaroni

Questa la lista dei convocati del tecnico Eugenio Corini in vista della sfida del suo Palermo contro il Pisa.

Il Palermo si prepara alla sfida contro il Pisa in programma sabato 16 ottobre alle ore 16.15 allo stadio "Renzo Barbera". Tra i calciatori convocati da mister Eugenio Corini tra gli assenti risulta il solo Pietro Ceccaroni, mentre Ales Mateju non prenderà parte alla sfida in quanto squalificato.