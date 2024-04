PSG-Clermont, le probabili formazioni: Luis Enrique con Navas e Asensio. Lee dal 1′

E' tutto pronto per la sfida tra PSG e Clermont, valida per la ventisettesima giornata e in programma al Parco dei Principi alle ore 21.00 di questa sera. Il match conta più per gli ospiti che per i padroni di casa, ormai quasi certi del trionfo in campionato, visto il distacco di +12 sul Brest secondo. La compagine allenata da Pascal Gastien, ultima in classifica, se vuole regalarsi qualche speranza di salvezza, nel rush finale della stagione, deve cercare l'impresa in terra parigina. Ogier e compagni hanno totalizzato solo 20 punti in 27 giornate e sono lontani sette lunghezze dalla zona salvezza. Mentre la banda Luis Enrique di punti ne ha raccolti 62, perdendo una sola volta in tutta la Ligue 1 23-24 e vuole avvicinarsi sempre di più all'aritmetica vittoria del titolo.