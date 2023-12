Monaco-Lione 0-1: vincono gli ospiti, decisivo Jeffinho nel finale

Termina l'anticipo della sedicesima giornata di Ligue 1 tra Monaco e Lione. 1-1 il risultato finale. Inizio in cui entrambe le squadre hanno provato a sbloccarla con Nuamah e Balogun che cercano di impensierire i portieri avversari. Lo stesso attaccante degli ospiti la sblocca ma in fuorigioco. Nel finale della prima frazione di gioco ci prova con insistenza i padroni di casa ma non riescono a sbloccarla. All'53' Camara colpisce il palo alla destra di Lopes. Prima Lacazette e poi Fofana ci provano ma non sbloccano il match. Al 68' miracolo incredibile dell'estremo difensore portoghese che nega la gioia del gol all'attaccante inglese. Al 77' ancora Fofana ci prova ma il colpo di testa finisce fuori. Al 85' Jeffinho, entrato nella ripresa, porta in vantaggio il Lione facendo esplodere il settore ospiti. Con questo risultato gli uomini di Sage abbandonano l'ultimo posto e si affacciano sulla zona salvezza.