Montpellier-Marsiglia, Gattuso: “Giocatori non devono pensare alle vacanze”

Il Marsiglia da quando è arrivato Gattuso ha svoltato. Nelle ultime cinque partite, un pareggio e ben quattro vittorie di seguito che hanno portato la squadra al sesto posto a soli quattro punti dalla qualificazione diretta in Champions League . Alla vigilia della diciassettesima giornata di Ligue 1 contro il Montpellier , il tecnico ex Milan ha parlato. Ecco le dichiarazioni:

"Ho detto ai giocatori di non pensare alle vacanze, a papà, a mamma, nonno e nonna. Se lo facciamo prenderemo tanti gol. Nei primi anni della mia carriera fu disastroso per me dal 15 dicembre in poi e mia moglie me ne ha parlato spesso. Ho speso molte energie pensando ai regali di Natale, alla famiglia e a tutto il resto".