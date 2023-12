Urawa-Manchester City 0-3: tris per Guardiola. Adesso la finale contro la Fluminense

Semifinale del MondialeperClub. A sfidarsi l'Urawa, vincitrice dell'AFC Champions League, e il Manchester City vincitore della Champions League europea. La sfida che si gioca in Arabia Saudita, è iniziata alle ore 19:00 italiane. Primo tempo sotto il dominio degli azzurri che ci provano al 39' con Nunes il cui tiro viene parato da Nishikawa. Proprio nel recupero vantaggio degli uomini di Guardiola con l'autorete di Hoibraaten. Nella ripresa dilagano i Citizens con Kovacic al 52' su assist di Walker, e Bernardo Silva sette minuti dopo. Nel finale ci prova Nakajima per i suoi ma Ederson lo anticipa in uscita. Con questo successo gli inglesi affronteranno in finale la Fluminense per la conquista del titolo.