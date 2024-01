Lecce-Juventus, Allegri: “Bisogna vincere il più possibile. Niente è impossibile”

BILANCI -“Quando sono tornato alla Juventus si pensava di poter vincere subito, non era così, mi sono abituato di nuovo a stare in panchina e pian piano siamo cresciuti. Il lavoro parte da lontano, Giuntoli ci ha dato una mano. Ora riabituarsi a stare in vetta? Nel calcio non c’è niente di impossibile, perlomeno averlo in testa. Serve rendere possibili le cose impossibili facendo il massimo, se poi ci sono altri più bravi di te…Ora stiamo crescendo bene. Niente è impossibile, ti sprona a fare in più delle possibilità”.