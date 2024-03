Lecce: ufficiale esonero D’Aversa dopo la testata ad Henry. Semplici e Gotti…

Lecce nel caos ed in piena zona retrocessione dopo la sconfitta al Via del Mare nello scontro diretto con l'Hellas Verona. Al netto del risultato maturato sul terreno di gioco, che complica notevolmente le chance di permanenza in massima serie della compagine salentina, l'episodio che ha sollevato sgomento ed indignazione, arrecando non poco imbarazzo al club pugliese, ha visto suo malgrado incauto protagonista l'allenatore della squadra giallorossa, Roberto D'Aversa. L'ex coach di Parma e Sampdoria ha letteralmente perso lucidità ed autocontrollo al triplice fischio, rifilando una testata all'attaccante della squadra scaligera Henry, in una concitata appendice finale tra i protagonisti della gara. Un gesto deprecabile ed univocamente stigmatizzato dal mondo del calcio e dello sport in generale, da cui il Lecce aveva immediatamente preso le distanze con un duro e risoluto comunicato diramato già nella giornata di ieri. Dopo una notte di riflessione, dirigenza e proprietà salentina hanno reso nota una decisione che appariva inevitabile, ovvero quella di sollevare con effetto immediato D'Aversa dall'incarico di allenatore della prima squadra.

" Dopo I fatti avvenuti al termine della gara Lecce – Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Roberto D’Aversa. Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto". Poche ma significative righe, per vidimare un provvedimento che trova origine nella condotta poco edificante del tecnico che viola i principi etici e fondamentali dello sport, al netto dei risultati negativi che hanno portato la squadra giallorossa nella zona bassa della classifica del campionato di Serie A. Come si legge su Gazzetta.it, management e proprietà del Lecce hanno valutato che il tecnico non ha una condizione psicologica non ideale per proseguire sulla panchina della squadra. "...lo scontro con Henry è sintomo di impulsività e perdita di controllo, fattori da non sottovalutare quando mancano appena dieci giornate al termine del campionato" - scrive l'edizione digitale della rosea.. Corvino è già al lavoro per individuare il successore di D'Aversa sulla panchina, con i profili di Leonardo Semplici e Luca Gotti in pole position.