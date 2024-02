Lecce, Corvino: “Se dovessi pensare col cuore avremmo ancora Di Francesco-Di Mariano”

"A inizio mercato mi sono seduto al tavolo con Trinchera e ci siamo fatti alcune domande. Quanto costerebbe migliorare Falcone? Gendrey e Gallo? Baschirotto e Pongracic? Ramadani? Kaba e Oudin? Almqvist e Banda? Krstovic? Tutto è migliorabile, l'importante è chiedersi quanto costerebbe un miglioramento". Così Pantaleo Corvino , intervenuto in conferenza stampa. Fra i temi trattati dal responsabile dell'area tecnica del Lecce anche la cessione di Gabriel Strefezza al Como nel corso della sessione invernale di calciomercato. Ma non solo...

"A Strefezza abbiamo voluto bene, quando l'ho preso sono stato criticato. Ora però in un anno ha realizzato un solo gol su rigore. Non possiamo pensare all'aspetto affettivo, sono pagato per fare il manager. Se dovessi pensare con il cuore dovremmo avere ancora in squadra anche Di Francesco e Di Mariano. Dobbiamo andare oltre. Se ci affezioniamo alle persone è la fine. Si dice che D'Aversa non lo facesse giocare: ma se ha fatto 21 presenze e 13 da titolare? Chiudo sulla campagna acquisti. Si può fare sempre meglio, chiaro. Ho visto i colpi fatti sul mercato... Vitinha, Belotti. Il Lecce poteva prenderli?", ha concluso.