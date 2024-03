Lecce, ufficiale l’arrivo di Gotti: l’ex Spezia sostituisce D’Aversa. Il comunicato

La notizia era nell'aria, si attendeva solo l'ufficialità. Luca Gotti è il nuovo allenatore del Lecce, arrivato per sostituire l'esonerato Roberto D'Aversa. L'ex allenatore di Spezia e Udinese tra le altre, raccoglie una compagine posizionata al sedicesimo posto e che ha totalizzato 25 punti in 28 gare disputate. Tra l'altro, la formazione salentina, oltre ad aver perso il suo tecnico iniziale (allontanato per la testa ad Henry in Lecce-Hellas Verona 0-1) è reduce da un solo punto nelle ultime cinque partite. Quindi, la palla passa in mano al mister classe 1967, il quale avrà il compito di portare la nave in porto e salvare i giallorossi per il secondo anno di fila, dopo l'impresa firmata Marco Baroni dell'anno scorso. Di seguito, il comunicato della società del presidente Sticchi Damiani: