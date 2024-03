Lecce, trovato l’accordo con Gotti: domani dirigerà il primo allenamento

Luca Gotti ha trovato l'accordo con il Lecce e presto verrà ufficializzato come neo tecnico dei salentini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l'allenatore darà le dimissioni dallo Spezia, club con il quale era ancora legato da un contratto, e successivamente firmerà per i giallorossi, prendendo la squadra dopo l'esonero di Roberto D'Aversa. L'ex Udinese firmerà un contratto con i salentini fino al termine della stagione, con opzione per la prossima, che scatterà automaticamente al raggiungimento della salvezza. Nelle prossime ore l'allenatore arriverà in città per le firme, prima di svolgere il primo allenamento.