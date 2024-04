Sassuolo-Lecce, Ballardini: “Approccio preoccupante. Fiorentina e Inter? Ripartiamo”

Il pensiero di mister Davide Ballardini dopo il match del suo Sassuolo contro il Lecce per la trentatreesima giornata di Serie A.

21 aprile

Sfida salvezza all'ora di pranzo tra Sassuolo e Lecce per questa trentatreesima giornata di Serie A che non ha di certo sorriso agli emiliani, usciti sconfitti al "Mapei Stadium" con un sonoro 0-3. Si diverte la formazione allenata da Luca Gotti, con i propri esterni Gendrey e Dorgu, senza dimenticare le punte Piccoli e Krstovic. Si complica ulteriormente la salvezza per i padroni di casa in questo finale di stagione. Queste le dichiarazioni in sala stampa del tecnico dei neroverdi, Davide Ballardini:

"Approccio preoccupante, è vero. Finita la partita abbiamo dato a Cesare quel che è di Cesare, noi siamo a 3 punti dalla salvezza e mancano 5 partite. La gara di oggi era importante, l'abbiamo steccata, perché è mancato un po' tutto, può succedere. In queste 5 partite dovremo essere il contrario di quelli stati oggi, dovremo tornare a essere la squadra vista con il Milan, con l'Udinese, quello deve essere l'atteggiamento, quelle prestazioni ci danno la forza per dire che ce la possiamo giocare fino in fondo per la salvezza".

PROSSIMI IMPEGNI CON FIORENTINA ED INTER - "Si riparte da noi, quello che abbiamo fatto oggi non deve più succedere. Avete visto il Sassuolo contro il Milan fare una partita e contro il Lecce fare il contrario, è chiaro che ci vuole un Sassuolo che abbia l'atteggiamento, la voglia, la determinazione contraria di quella che si è vista oggi, a volte capitano queste partite dove ti senti bene, vuoi fare la partita e poi ti succede questo. L'inizio è stato complicatissimo, il Lecce ti esalta la tua non buona giornata perché vai sotto di gol, loro hanno preso gol in 5 partite solo dal Milan e sono bravi in questo e oggi hai pagato questo".

FRAGILITA'- "Il Lecce quando va in vantaggio, soprattutto il doppio vantaggio, ci siamo detti a fine primo tempo che non avevamo più niente da perdere e dovevamo giocare in ampiezza ma oggi avremmo fatto fatica comunque perché quando parti così... Se c'era una squadra che ti dava la sensazione di essere pericolosa. Sappiamo che così non va bene, ma è altrettanto vero che abbiamo delle qualità e le qualità con il lavoro, l'attenzione e l'umiltà, per me sono queste le cose da fare. Oggi abbiamo preso una bella bastonata e dalla bastonata gli uomini si vedono da questo. Ci siamo anche meritati magari i calci che abbiamo presi e vediamo di far sì che non succeda più".

